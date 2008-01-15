Тимошенко спробує стати Президентом, якщо їй заважитимуть бути прем`єром

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО не виключає участі у наступних президентських виборах, якщо уряду заважатимуть працювати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні у Дніпропетровську в прямому ефірі місцевого “11 телеканалу”.

Зокрема, на запитання ведучого, чи хоче вона бути президентом, Ю.ТИМОШЕНКО відповіла: "Це дуже пряме питання. Мене влаштовує посада прем’єра, якщо дадуть працювати. У прем’єра вистачить роботи 24 години на добу без вихідних і прохідних. А якщо роботу уряду затиснути у певні межі, почнуть ставити умови: тут не чіпай, тут свої люди, тут свої силові структури, - тоді це питання".

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, якщо уряд зможе ефективно працювати, то "тоді не має значення, коли президентські вибори, і хто з демократичної коаліції буде балотуватися".