Сьогодні СБУ буде з головою?
09:01, 15 січня 2008Політика
822 0
Питання є у порядку денному
|Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО
Як передає кореспондент УНІАН, це передбачено у проекті порядку денного засідань ВР на 15-18 січня, який розданий журналістам.
Як повідомляв УНІАН, 19 грудня Президент України Віктор ЮЩЕНКО вніс до Верховної Ради України подання про призначення В.НАЛИВАЙЧЕНКА головою СБУ.
Зараз В.НАЛИВАЙЧЕНКО очолює Службу безпеки у статусі виконувача обов’язків.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter