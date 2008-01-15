Сьогодні СБУ буде з головою?

Сьогодні у Верховній Раді планується розгляд питання про призначення Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА головою Служби безпеки України.

Як передає кореспондент УНІАН, це передбачено у проекті порядку денного засідань ВР на 15-18 січня, який розданий журналістам.

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня Президент України Віктор ЮЩЕНКО вніс до Верховної Ради України подання про призначення В.НАЛИВАЙЧЕНКА головою СБУ.

Зараз В.НАЛИВАЙЧЕНКО очолює Службу безпеки у статусі виконувача обов’язків.