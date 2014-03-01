Кличко каже, що вчорашній виступ Януковича викликав у нього жаль

«Дуже дивна ситуація. У цього Президента був шанс увійти в історію як глава держави, який підписав Угоду про асоціацію і привів Україну до європейських стандартів. На жаль, він увійшов в історію, як особа, яка пролила багато крові», - підкреслив Кличко.

Також щодо ситуації в Криму Кличко заявив, звертаючись до керівництва Росії поважати вибір українців і будувати відносини на основі поваги і дотримання міжнародних угод.

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«Незважаючи на складні обставини, я закликаю керівництво Росії вибудовувати відносини з Україною не з позиції сили, а з позиції взаємної поваги. Тільки в такому ключі ми отримаємо відносини, які базуються на взаємних інтересах. Я думаю, нам вдасться пройти цей шлях і не зробити помилок», - заявив Кличко, повідомили УНІАН у прес-службі «УДАРу».