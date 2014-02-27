Турчинов зібрав керівників силових відомств для обговорення ситуації в Криму

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело у правоохоронних органах.

Співрозмовник агентства зазначив, що зустріч була запланована на 17.00.

На ній присутні, зокрема, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, голова СБУ Валентин Наливайченко, інші посадовці.