Турчинов зібрав керівників силових відомств для обговорення ситуації в Криму
17:44, 27 лютого 2014Політика
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В.о. Президента, голова Верховної Ради Олександр Турчинов зібрав керівників силових відомств для обговорення питання нормалізації ситуації в Криму.
Турчинов зібрав керівників силових відомств для обговорення ситуації в Криму
Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело у правоохоронних органах.
Співрозмовник агентства зазначив, що зустріч була запланована на 17.00.
На ній присутні, зокрема, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, голова СБУ Валентин Наливайченко, інші посадовці.
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