Вулицями Сімферополя їздять військові машини

Номери або які-небудь інші розпізнавальні знаки відсутні. Останній раз подібну машину бачили на вулиці Гоголя. В кабіні водія - двоє людей у військовій формі, повідомляє Кримське інформаційне агентство.

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Також сьогодні вранці комунальники розчистили площу перед будівлею Верховної Ради АРК, де вже протягом кількох днів перебували поспіхом зведені барикади.

У підмогу комунальникам пригнали трактор і дві вантажні машини. На даний момент робота добігає кінця.