Вулицями Сімферополя їздять військові машини
11:32, 01 березня 2014Політика
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У Сімферополі у кількох місцях помічено пересування військових машин.
Сімферополем їздять військові машини / kianews.com.ua
Номери або які-небудь інші розпізнавальні знаки відсутні. Останній раз подібну машину бачили на вулиці Гоголя. В кабіні водія - двоє людей у військовій формі, повідомляє Кримське інформаційне агентство.
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Також сьогодні вранці комунальники розчистили площу перед будівлею Верховної Ради АРК, де вже протягом кількох днів перебували поспіхом зведені барикади.
У підмогу комунальникам пригнали трактор і дві вантажні машини. На даний момент робота добігає кінця.
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