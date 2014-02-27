Верховна Рада АРК ініціювала проведення всекримського референдуму

Про це Кримському інформаційному агентству повідомила прес-секретар Голови Верховної Ради АРК Оксана Корнійчук.

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«Кримчани, в результаті неконституційного захоплення влади в Україні радикальними націоналістами при підтримці озброєних бандформувань мир і спокій у Криму поставлено під загрозу. Вчорашнє зіткнення біля будівлі кримського парламенту, що призвело до кровопролиття та людських жертв - це результат розгулу політичного екстремізму та насильства, які захлеснули країну. Україна скочується до цілковитого хаосу, анархії та економічної катастрофи. В цих умовах Верховна Рада АРК як вищий представницький орган влади в АРК, спираючись на волевиявлення кримчан, що його обрали, приймає на себе всю відповідальність за долю Криму. Слідуючи основним канонам демократії, Президія кримського парламенту вважає єдиним можливим шляхом виходу зі сформованої ситуації застосування принципів прямого народовладдя. Переконані, що тільки проведення загальнокримського референдуму з питання удосконалення статусу автономії та розширення її повноважень дозволить самим кримчанам без зовнішнього тиску та диктату визначити майбутнє автономії», - йдеться у зверненні.

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Також Президія звернулася до депутатів Верховної Ради АРК незалежно від національності та політичної приналежності з закликом в ці важкі для Криму дні проявити готовність пожертвувати особистими амбіціями заради прийняття доленосних для всіх жителів півострова рішень. «Настав час наповнити новим змістом фундаментальний принцип багатонаціонального кримського суспільства, накресленого на гербі автономії «Процвітання в єдності». Так переможемо!», - підкреслюється у зверненні.

Нагадаємо, сьогодні вночі в Сімферополі сталося збройне захоплення будівель Ради міністрів і Верховної Ради АРК.