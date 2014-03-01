Аеропорт "Сімферополь" продовжують оточувати військові - прикордонники

Державна прикордонна служба України повідомляє про присутність невстановлених озброєних осіб, які оточують аеропорт Сімферополь, а також про перебування військових Чорноморського флоту РФ у сервісній зоні поромної переправи «Крим-Кавказ».

Про це йдеться в переданому УНІАН повідомленні прикордонного відомства.

«Станом на ранок 1 березня пункт пропуску «Сімферополь-авіа» продовжують оточувати озброєні особи, які не втручаються в роботу контрольних служб. Пункт пропуску "Крим-Кавказ" також здійснює роботу в штатному режимі. За попередню добу оформлено 11 поромів. Перед пунктом пропуску в сервісній зоні перебуває чисельна група військовослужбовців ЧФ РФ, які в роботу пункту пропуску не втручаються", - повідомили українські прикордонники.

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При цьому в Держприкордонслужбі запевнили, що відомство продовжує в повному обсягу виконувати завдання з охорони держкордону в Криму.

«Водночас здійснюється посилена охорона місць розташування підрозділів з охорони держкордону, зберігання зброї й об'єктів інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі відомства також нагадали про спроби блокування Севастопольського загону морської охорони, порушення двосторонніх угод, що стосуються ЧФ РФ у Криму, 11 вертольотами і 8 літаками, які без відповідної заявки сіли на аеродромах "Кача" і "Гвардійське", відмовившись від прикордонно-митного оформлення 28 лютого.