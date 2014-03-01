Повітряний простір над аеропортом «Сімферополь» закрито

У зв'язку з обмеженнями у використанні повітряного простору над Автономною Республікою Крим аеропорт «Сімферополь» тимчасово не приймає рейси.

Про це повідомляється на офіційному сайті аеропорту.

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Так, скасовано 16 рейсів у напрямку Києва, Москви, Стамбулу. Вечірній рейс до 21.00 з Києва буде прийнято за розкладом.

У той же час, Міністерство транспорту Росії не отримувало офіційних повідомлень про блокування повітряного простору над Кримом, повідомляє ИТАР-ТАСС.