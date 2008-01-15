Верховна Рада відклала Наливайченка

Верховна Рада України сьогодні не розглядатиме питання щодо призначення Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА головою Служби Безпеки України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив народний депутат, член фракції “Наша Україна – Народна самооборона” Юрій КЛЮЧКОВСЬКИЙ.

За його словами, це питання було внесено до порядку денного на вівторок, однак пізніше було ухвалене рішення, що всі кадрові питання розглядатимуться у п’ятницю, 18 січня.

Ю.КЛЮЧКОВСЬКИЙ висловив сподівання, що кандидатура В.НАЛИВАЙЧЕНКА отримає необхідну кількість голосів, зокрема й за рахунок підтримки членів фракції Блоку Литвина.

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня Президент України Віктор ЮЩЕНКО вніс до Верховної Ради України подання про призначення В.НАЛИВАЙЧЕНКА головою СБУ.

Зараз В.НАЛИВАЙЧЕНКО очолює Службу безпеки у статусі виконувача обов’язків.