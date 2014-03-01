Держдума РФ просить Путіна "захистити" Крим

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сказав журналістам спікер Держдуми Сергій Наришкін.

«Сьогодні Рада Державної думи прийняв два документи - заява Ради Держдуми від імені депутатів Держдуми, в якій міститься глибоке занепокоєння за те, яким чином розвивається суспільно-політична ситуація в Україні, занепокоєння за ескалацію політичної кризи в Україні. І другим документом Рада Держдуми, знову-таки від імені депутатів Держдуми, прийняла звернення до Президента РФ, в якому депутати закликають Президента взяти заходи щодо стабілізації обстановки в Криму і використовувати всі наявні можливості для захисту населення Криму від сваволі і насильства», - сказав Наришкін

«Сьогодні ми з занепокоєнням сприйняли інформацію про спроби проникнення різних збройних груп на різні об'єкти, зокрема про спроби захопити Міністерство внутрішніх справ Криму, зрозуміло, що це робиться з метою дестабілізувати роботу місцевих органів влади, дестабілізувати в цілому суспільно-політичну ситуацію в Криму», - заявив він.

Як повідомлялося, в ніч на четвер, 27 лютого, невідомі зі зброєю захопили будівлі Верховної ради автономії і Ради міністрів Криму в центральній частині Сімферополя, піднявши над будівлями прапори Росії.

За фактом захоплення адміністративних будівель правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "теракт".

В цей же день на під'їзді до Сімферополя була помічена колона з 40 БТР, а також з'явилася інформація про перекидання збройних сил РФ на територію Криму.

На наступний день, 28 лютого, в ЗМІ з'явилася інформація про незаконному перетині кордону України 11 російськими вертольотів МІ-24, а також про захоплення невідомими озброєними людьми аеропортів Сімферополь і Бельбек (Севастополь).

На сьогоднішній день над Кримом повністю закрито повітряний простір, а також перекриті блокпостами в'їзди по суші на територію автономії на перешийку перед містом Армянськ і на Чонгарі.

Глава Міністерства оборони України Ігор Тенюх сьогодні, 1 березня, повідомив, що Росія продовжує нарощувати свою військову присутність у Криму.

«Ми відзначаємо нарощування техніки з боку Російської Федерації. Зокрема, літаки Іл-76 в кількості 8 літаків, вертольоти Мі-8 та Мі-24 - в кількості близько 10 одиниць, без попередження порушили повітряний простір України», - підкреслив Тенюх.

Також, за його даними, особовий склад російських військових виріс в Криму на 6 тис. осіб. При цьому військовослужбовці блокують адміністративні будівлі і військові частини.

Що стосується заяви МЗС Росії про захоплення будівлі МВС Криму невідомими, то як підкреслив в.о. міністра закордонних справ України Андрій Дещиця, воно не відповідає дійсності «Ми найближчим часом зробимо заяву спільно з Міністерством внутрішніх справ. То заява, яку було зроблено МЗС РФ про те, що хтось захопив (адмінбудинок), - не відповідає дійсності», - сказав міністр.