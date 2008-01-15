Луценко знову водитиме козу

20 січня в Івано-Франківську на площі перед міською Ратушею відбудеться Другий Всеукраїнський фестиваль вертепів «Карпатія».

Про це повідомили УНІАН в Головному управлінні туризму і культури Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

Програма фестивалю передбачає ходу-парад вертепних колективів вулицями міста (початок 11.30) та їхні виступи (початок 13.00).

Мета фестивалю - привернення уваги громадськості до одного з найяскравіших видів українського народного мистецтва - вертепу, демонстрацію його кращих постановок.

За даними ОДА, міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО та народний депутат України Олесь ДОНІЙ мають намір взяти участь у фестивалі вертепів «Карпатія».

На Прикарпаття прибуде 20 вертепних колективів з усієї України. Колядуватимуть і співатимуть українські артисти до пізньої ночі.

Довідка УНІАН. Перший фестиваль «Карпатія» було проведено 14 січня 2007 року. Ініціатором проведення фестивалю виступили мистецьке об`єднання «Остання барикада» та “Самооборонний вертеп” Ю.ЛУЦЕНКА. У фестивалі брали участь вертепні колективи з 10 областей України. Також відомі політики, письменники та актори у рамках проекту «Політичний вертеп». Ю.ЛУЦЕНКО тоді у вертепному дійстві грав роль українського козака. Роль Меланки у вертепі зіграв ді-джей Майдану Євген НІЩУК, Цигана – Юрій ПОКАЛЬЧУК, Ангела - Олесь ДОНІЙ. Також у вертепі взяли участь Сергій АРХИПЧУК, Тарас ЧУБАЙ та інші митці.