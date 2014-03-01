Кличко вимагає денонсувати угоду про Чорноморський флот з Росією

Лідер партії "УДАР" Віталій Кличко вимагає денонсувати угоду про перебування Чорноморського флоту Росії в Криму і оголосити загальну мобілізацію, повідомляє Еспресо.TV із посиланням на прес-службу "УДАРу".

Кличко звернувся до в.о. президента Олександра Турчинова з вимогою щодо необхідності терміново направити заяву до ООН про невідкладне скликання Ради Безпеки ООН в зв'язку з агресією Росії проти України.

Також Кличко наполягає розглянути на терміновому засіданні Верховної Ради питання денонсації Угоди про перебування Чорноморського флоту в Криму.

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Лідер "УДАРу" переконаний, що український парламент також має звернутися до керівників держав-гарантів безпеки України терміново виконати свої міжнародні зобов'язання згідно Будапештського меморандуму. І зупинити агресію з боку Росії проти суверенної України.

«Верховна Рада, - підкреслив Кличко, - повинна доручити Верховному головнокомандувачу оголосити повну мобілізацію у зв'язку з початком агресії проти України».

Нагадаємо, сьогодні Рада Федерації Росії дала дозвіл президенту Росії Володимиру Путіну на збройну агресію проти України.