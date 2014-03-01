Міністр оборони: Україна має свої Збройні сили, здатні виконати свій конституційний обов’язок

21:49, 01 березня 2014
Політика
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В даний період часу Збройні сили України приводяться у вищий ступінь готовності.

Ігор Тенюх сподівається на стабілізацію ситуації

Про це сказав на брифінгу в.о. міністра оборони України Ігор Тенюх.

Він зазначив, що "моральний дух офіцерського, рядового та сержантського складу високий".

«Обстановка, яка склалася сьогодні в Севастополі після перемовин командувача Військово-Морськими силами з представником РФ призвела до того, що блокування послаблено. І я думаю, що такі перемовини і на завтра призведуть до нормалізації обстановки як в Криму, так і в цілому», - сказав Тенюх.

Читайте такожРНБО: Війська приведені в повну боєготовністьВін повідомив, що «ті панічні чутки, які поширюють, зокрема про те, що БТР-и йдуть на Запоріжжя, на Київ є безпідставними, тому що Україна має свої Збройні сили, які здатні виконати свій конституційний обов’язок», - наголосив в.о. міністра оборони.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня, Рада Федерації Росії одноголосно прийняла пропозицію президента Росії Володимира Путіна про введення військ в Україну.

«Розглянувши звернення президента РФ, і виходячи з інтересів і безпеки життя громадян РФ, наших співвітчизників та особового складу військового контингенту збройних сил РФ, що дислокуються у відповідності з міжнародним договорами на території України , Автономна Республіка Крим, відповідно до пункту « г » частини 1 статті 102 Конституції Російської Федерації Рада Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації постановляє: дати згоду президенту РФ на використання Збройних сил Російської Федерації на території України до нормалізації суспільно -політичної обстановки в цій країні» , - йдеться в рішенні верхньої палати російського парламенту.

Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

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