Тимошенко має розмову до Ющенка

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО має намір сьогодні обговорити з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ Програму діяльності уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила сьогодні під час громадських слухань Програми діяльності уряду.

«Після сьогоднішнього заходу я їду до Президента, щоб на рівні його команди обговорити Програму діяльності уряду», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.