Тимошенко має розмову до Ющенка
11:00, 15 січня 2008Політика
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Прем`єрка представила Програму уряду
Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО має намір сьогодні обговорити з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ Програму діяльності уряду.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила сьогодні під час громадських слухань Програми діяльності уряду.
«Після сьогоднішнього заходу я їду до Президента, щоб на рівні його команди обговорити Програму діяльності уряду», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
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