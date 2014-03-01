Рада ЄС на рівні голів МЗС збирається на екстрене засідання в понеділок - Ештон

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у заяві Верховного представника ЄС з зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон, опублікованій на сайті Європейської Служби зовнішньої дії.

"Я засуджую сьгоднішнє рішення Росії використати збройні сили в Україні. Це невиправдана ескалація напруги. Я відтак закликаю Російську Федерацію не надсилати такі війська, а висловлювати свою позицію мирними засобами," - йдеться у заяві Ештон.

"Будь-яке можливе пересування військ, їхні дії та базування мають відбуватися у відповідності до міжнародних норм і зобов'язань - зокрема Статуту ООН, Заключного Акту ОБСЄ та Будапештського меморандуму 1994 року, а також двосторонніх угод, які регулюють базування Чорноморського флоту. Я закликаю всі сторони знизити напругу негайно через діалог, у повній повазі до суверенітету України та міжнародних норм," - заявила Ештон.

Читайте такожБаррозу і Яценюк: Криза в Криму може вирішитися через діалог і цілісність України "Єдність, суверенітет та територіальна цілісність України має поважатися увесь час усіма сторонами. Будь-яке порушення цих принципів неприпустиме. Більше аніж будь-коли, нині є потреба у стриманості та почутті відповідальності," - зауважила Верховний представник ЄС.

У понеділок на своє екстрене засідання збереться Рада ЄС на рівні міністрів закордонних справ під головуванням Ештон, яка перенесла свій візит до Києва з понеділка, 3 березня на середу, 5 березня. Дипломатичне джерело в ЄС повідомило УНІАН, що засідання Ради ЄС призначено у понеділок на 13 годину (14:00 за Києвом).