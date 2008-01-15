Депутати погодились попрацювати ще тиждень

Верховна Рада України продовжила на тиждень проведення першої сесії парламенту V скликання.

Як передає кореспондент УНІАН, «за» ухвалення відповідної постанови про внесення змін до календарного плану проведення першої сесії ВР проголосували 374 народних депутати із 446, зареєстрованих у сесійній залі.

Постановою передбачено, що 16 та 17 січня депутати працюватимуть в комітетах та фракціях, 18 січня - відбудеться година запитань до уряду та пленарне засідання. При цьому з 21 по 24 січня депутати працюватимуть в комітетах та фракціях, а 25 січня відбудеться пленарне засідання та закриття першої сесії ВР.