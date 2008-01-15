Депутати погодились попрацювати ще тиждень
11:10, 15 січня 2008Політика
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«За» - 374 із 446 народних обранців
Верховна Рада України продовжила на тиждень проведення першої сесії парламенту V скликання.
Як передає кореспондент УНІАН, «за» ухвалення відповідної постанови про внесення змін до календарного плану проведення першої сесії ВР проголосували 374 народних депутати із 446, зареєстрованих у сесійній залі.
Постановою передбачено, що 16 та 17 січня депутати працюватимуть в комітетах та фракціях, 18 січня - відбудеться година запитань до уряду та пленарне засідання. При цьому з 21 по 24 січня депутати працюватимуть в комітетах та фракціях, а 25 січня відбудеться пленарне засідання та закриття першої сесії ВР.
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