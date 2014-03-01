Коломойський погодився стати керівником Дніпропетровської ОДА - Луценко

Про це «Українській правді» повідомив екс-голова МВС Юрій Луценко.

За його словами, зараз ведуться переговори з іншими представниками великого бізнесу для того, щоб вони очолили області південно - східних регіонів України. Мета - стабілізувати ситуацію там, використовуючи не тільки державні, але й приватні ресурси для єдності України.

Як повідомляв УНІАН, раніше Коломойський попереджав мера Харкова Геннадія Кернеса про відповідальності за сепаратистські заяви.

«На моїй рідній Дніпропетровщині сепаратизм не пройде. Сепаратизм не пройде ні в одному південно - східному регіоні нашої країни. Я хочу , щоб всі політики тверезо подивитися на ситуацію, і формували свою позицію насамперед з урахуванням Конституції України та кримінально - процесуального кодексу. Той, хто спробує піти проти єдності України, обов'язково програє», - заявив Коломойський.