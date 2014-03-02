Операція Росії спрямована на повалення влади України - екс-радник Путіна

"Ця операція Росії, яка йде кілька останніх днів, спрямована не тільки на Крим, вона спрямована на Київ, на повалення влади в Україні ", - сказав в ефірі спецвипуску ТСН колишній радник президента Росії Андрій Ілларіонов.

Він також вважає, що Росія провокує громадянську війну, щоб показати, що Україна - це держава, яка не відбулася.

"Операція націлена на те, щоб занурити країну в хаос, коли брат іде на брата", - вважає екс- радник президента РФ. Він додав, що подібний сценарій був використаний в Південній Осетії. "Найголовніше зараз - не допустити провокації і зберегти порядок в країні", - додав Ілларіонов.

Нагадаємо , що сьогодні члени Ради безпеки ООН зібралися на закриті консультації щодо ситуації на півострові Крим в Україні.