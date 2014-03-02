Операція Росії спрямована на повалення влади України - екс-радник Путіна
Екс-радник президента Росії вважає, що найголовніше зараз зберігати порядок та не допускати провокацій.
"Ця операція Росії, яка йде кілька останніх днів, спрямована не тільки на Крим, вона спрямована на Київ, на повалення влади в Україні ", - сказав в ефірі спецвипуску ТСН колишній радник президента Росії Андрій Ілларіонов.
Він також вважає, що Росія провокує громадянську війну, щоб показати, що Україна - це держава, яка не відбулася.
"Операція націлена на те, щоб занурити країну в хаос, коли брат іде на брата", - вважає екс- радник президента РФ. Він додав, що подібний сценарій був використаний в Південній Осетії. "Найголовніше зараз - не допустити провокації і зберегти порядок в країні", - додав Ілларіонов.
Нагадаємо , що сьогодні члени Ради безпеки ООН зібралися на закриті консультації щодо ситуації на півострові Крим в Україні.