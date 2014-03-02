США хочуть направити міжнародну місію до Криму

Про це заявив посол США в Раді безпеки ООН Саманта Пауер в ході виступу на засіданні Радбезу ООН з українського питання у суботу ввечері, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Настав час покласти край російському вторгненню в Україну", - підкреслила постпред.

Пауер підкреслила, що Росія повинна безпосередньо вступити в контакт з урядом України.

Крім того, американська сторона пропонує направити міжнародних спостерігачів від ООН та ОБСЄ в Україні, і пропонує Росії активно брати участь в обох структурах.

"До України повинні бути негайно направлені міжнародні спостерігачі, у тому числі з ООН та ОБСЄ", - заявила посол США.

"Негайне поширення міжнародних спостерігачів до Криму зменшить напруженість... Працюємо, щоб підготувати міжнародну місію посередництва в Криму, щоб сприяти діалогу", - додала Пауер.

У свою чергу, британська сторона висловила "глибоку стурбованість посиленням напруженості і тим, що російський парламент санкціонував військові дії на території України".

Читайте такожОбама обговорив з Путіним проблему України: перший стурбований, другий погрожу"Засуджуємо будь-які акти агресії проти України", - підкреслив посол Великобританії в Радбезі Лаял Грант.

"Великобританія підтримує нинішній уряд України, запевняє в прихильності територіальної цілісності, підтримує прохання про негайні консультації в рамках Будапештського угоди між США, Великобританією, Росією і Україною. Ми не бачимо причин, чому не можуть бути проведені такі консультації", - зазначив він під час виступу.

У свою чергу, представник Франції, виступаючи на засіданні Ради безпеки ООН, зазначив, що "сьогодні ми не можемо просити вибирати України між Сходом і Заходом - раніше це призвело до двох війн на континенті".

"Санкціонування введення військ - це загроза цілісності України і миру в країні", - підкреслив посол Франції в Радбезі Жерар Аро, зазначивши при цьому, що французька сторона буде намагатися знайти політичне рішення ситуації.

При цьому він закликав українську владу "вжити всіх заходів для нормального співіснування всіх громад, поважаючи стурбованість Росії".

Рада Федерації 1 березня одноголосно прийняла постанову, якою дала згоду президенту РФ на використання збройних сил Росії на території України до нормалізації суспільно-політичної обстановки в цій країні.

Як повідомила спікер Ради Федерації Валентина Матвієнко, постанова набирає чинності з моменту її прийняття.