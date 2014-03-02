Побитий у Харкові письменник Жадан розкритикував Кернеса й Авакова

Про це заявив сам Жадан на своїй сторінці в Facebook.

"Друзі, зі мною все гаразд. Два розсічення на голові, розсічена брова, струс мозку, підозра на перелом носа. Били бітами ззаду по голові. Нападали виключно зграєю. На вимогу стати на коліна - послав на .... Витягла міліція", - написав він.

Читайте такожКанада виділить гроші на лікування постраждалих українських активістівТакож письменник звернувся до мера Харкова Геннадія Кернеса, екс-губернатора Михайла Добкіна та керівника української міліції Арсена Авакова із запитаннями.

"Геннадію Адольфовичу, то як там із миром та спокоєм у регіоні? Михайле Марковичу, в президенти якої саме країни ви станете балотуватись? Арсене Борисовичу – що там у нас із внутрішніми органами? Багатьом харківським підліткам їх сьогодні відбивали громадяни РФ. І головне – коли ви всі сядете?", - спитав Жадан.