У Білорусі просять російських матерів посприяти виведенню військ РФ з України

Лідер громадянської кампанії «Наш дім» Ольга Карач просить російських матерів закликати владу країни вивести війська з України, передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь.

«Я - дочка, сестра, дружина і мати білоруських чоловіків. Мені соромно за тих, хто радіє введенню російських військ в Україну і виправдовує насильство. Мені страшно за наших синів. Вже майже 70 років так близько до кордонів Білорусі не відбувалося ніяких військових конфліктів», - сказала Карач.

”Матері Білорусі зі сльозами на очах пам'ятають війну в Афганістані і цинкові труни, в яких привозили наших синів, чоловіків, батьків і коханих. Хлопчаки мого рідного міста Вітебська були першими, хто увійшов 26 грудня 1979 року в Афганістан, а вийшли останніми - 15 лютого 1989 року. 907 десантників вже ніколи не повернуться з цього походу... Я знаю двох жінок, чиї діти загинули там. Запитайте у них, чи коштувала війна в Афганістані життя хлопчиків?» - зазначає Карач.

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За її словами, матерів хвилює питання, чи не доведеться білоруським солдатам воювати в Україні, тому що у Білорусі - союз з Росією.

«Я як жінка засуджую всіх тих, хто розв'язує війну заради своїх невгамовних політичних амбіцій - війну, в яких загинуть не їхні сини, а наші хлопчики», - пише Карач.