Сьогодні в Москві протестуватимуть проти війни Росії з Україною

Сьогодні в Москві пройдуть дві акції проти війни Росії з Україною.

На сторінці акції в Facebook «Нет войне!! Сход граждан РФ у Минобороны РФ» зазначається, що акція почнеться о 13.00 мск.

«Скажемо ВІЙНІ - НІ!!!!! Українці - наші брати!!!! НІ братовбивству!!!! До біса хворих любителів золотих унітазів!!!!!», - йдеться в повідомленні.

На даний момент про намір взяти участь в акції заявили майже 2 тис. людей.

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Аналогічна акція пройде також сьогодні о 14.00 мск на Манежній площі, Красній площі й Тверской вулиці. В цьому заході готові брати участь понад 1 тис. людей.

При цьому не повідомляється, чи узгоджені ці акції з московською владою.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня Рада Федерації Росії одностайно прийняла пропозицію Президента Росії Володимира Путіна про введення військ в Україну.