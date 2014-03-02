Сьогодні в Москві протестуватимуть проти війни Росії з Україною
Чи узгоджені ці акції з московською владою, не повідомляють.
Сьогодні в Москві пройдуть дві акції проти війни Росії з Україною.
На сторінці акції в Facebook «Нет войне!! Сход граждан РФ у Минобороны РФ» зазначається, що акція почнеться о 13.00 мск.
«Скажемо ВІЙНІ - НІ!!!!! Українці - наші брати!!!! НІ братовбивству!!!! До біса хворих любителів золотих унітазів!!!!!», - йдеться в повідомленні.
На даний момент про намір взяти участь в акції заявили майже 2 тис. людей.
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Аналогічна акція пройде також сьогодні о 14.00 мск на Манежній площі, Красній площі й Тверской вулиці. В цьому заході готові брати участь понад 1 тис. людей.
При цьому не повідомляється, чи узгоджені ці акції з московською владою.
Як повідомляв УНІАН, 1 березня Рада Федерації Росії одностайно прийняла пропозицію Президента Росії Володимира Путіна про введення військ в Україну.