Партія регіонів вважає, що Ющенко може й почекати

Фракція Партії регіонів обговорює ідею створення опозиційної конституційної ради.

Про це у коментарі журналістам повідомила член Партії регіонів Ганна Герман.

"У нас є ідеї про паралельний конституційний процес і, можливо, ми спинимося на цій ідеї", - зазначила депутат.

"Зараз іде дискусія у фракції і залежно від того, хто в цій дискусії буде більш переконливим, ми приймемо рішення. Думаю, що це буде 17 числа", - додала вона.

На уточнення, чи означає паралельний конституційний процес створення опозиційної конституційної ради, Герман відповіла: "Так, є у нас і такі ідеї".

При цьому депутат додала, що ідеологом створення такого органу є Олександр Лавринович.

Також Герман зазначила, що 17 січня буде прийматися остаточне рішення щодо участі Партії регіонів у роботі конституційної ради, створеної президентом Віктором Ющенком.

За її словами, кандидатури вже погоджено і "якщо Партія регіонів буде брати в цьому участь, то це будуть Юрій Мірошниченко і Сергій Головатий".

На питання про те, що у вівторок спливає крайній термін подачі кандидатур, Герман відповіла: "Нічого, якщо вони хочуть нас туди запросити, то вони почекають".

У свою чергу представник фракції "НУ-НС" Юрій Ключковський повідомив, що на засіданні у вівторок фракція затвердила список із шести кандидатур у члени конституційної ради, "бо не знали, якою буде квота".

За його словами, ними стали сам Ключковський, Роман Зварич, Руслан Князевич, Володимир Стретович, Микола Катеринчук і Володимир Мойсик.

Депутат зауважив, що йому не відомо, чи ці кандидатури вже подані до секретаріату президента.

"Я не знаю, коли надішлють, яка буде квота і хто попаде", - сказав Ключковський.

Крім того, член фракції БЮТ Микола Томенко повідомив, що його фракція прийматиме остаточне рішення щодо затвердження кандидатур у середу, 16 січня.

"Ми попередньо все обговорили, а тепер треба визначитися, хто хоче, а хто – не хоче", - сказав він. На уточнення, а хто хоче, Томенко сказав: "Багато хто".

Українська правда