На Закарпатті продають вино ”Шуфрич в бокалі” і самогон ”Сльози Януковича”

На Фестивалі "Червене вино" в місті Мукачеве Закарпатської області було продано 400 літрів вина під назвами “Широка коаліція”, “Юльчина радість” та “Шуфрич в бокалі”.

Як передає кореспондент УНІАН, вино власного виробництва під такими назвами продавала на фестивалі пані Єлизавета з Іршавського району.

Крім виноградних напоїв, жінка запропонувала споживачам самогон під назвою «Сльози Януковича».

Напої з “політичними” назвами продавалися за ціною 4,5 грн. за 200 грамів.

Як повідомляв УНІАН, ХІІІ обласний фестиваль-конкурс «Червене вино - 2008» проходив у Мукачевому 11-14 січня.

Цього року фестиваль відвідали Президент України Віктор ЮЩЕНКО та Президент Угорської Республіки Ласло ШОЙОМ.