На Закарпатті продають вино ”Шуфрич в бокалі” і самогон ”Сльози Януковича”
12:12, 15 січня 2008Політика
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4,5 грн. за 200 грамів
На Фестивалі "Червене вино" в місті Мукачеве Закарпатської області було продано 400 літрів вина під назвами “Широка коаліція”, “Юльчина радість” та “Шуфрич в бокалі”.
Як передає кореспондент УНІАН, вино власного виробництва під такими назвами продавала на фестивалі пані Єлизавета з Іршавського району.
Крім виноградних напоїв, жінка запропонувала споживачам самогон під назвою «Сльози Януковича».
Напої з “політичними” назвами продавалися за ціною 4,5 грн. за 200 грамів.
Як повідомляв УНІАН, ХІІІ обласний фестиваль-конкурс «Червене вино - 2008» проходив у Мукачевому 11-14 січня.
Цього року фестиваль відвідали Президент України Віктор ЮЩЕНКО та Президент Угорської Республіки Ласло ШОЙОМ.
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