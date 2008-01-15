Кириленко: депутатська зарплата має бути високою, але не до аморальності

"Нас турбує те, що під час бюджетного процесу випала стаття про ліквідацію депутатських пільг, і тому наша фракція уже сьогодні зареєструвала законопроект про скасування депутатських пільг і привілеїв". Про це сьогодні з парламентської трибуни заявив лідер фракції «Наша Україна – Народна Самооборона» В’ячеслав Кириленко, повідомляє офіційний сайт НУ-НС .

Кириленко зазначив, що документ, «передбачає скасування для депутатів безкоштовного житла і безкоштовних проїзних квитків, безкоштовних елітних санаторіїв і безпідставних багатотисячних виплат».

«Ми вважаємо, - наголосив лідер фракції, - що депутатська зарплата і пенсія можуть залишатися високими, але вони не можуть бути такими аморально високими, як це спостерігається тепер. Я думаю, що зобов’язанням коаліції зараз є завершення питання щодо скасування депутатських пільг і ухвалення відповідного законопроекту».

«Те саме стосується і недоторканності, - підкреслив Кириленко, - Ми наполягаємо на негайному вилученні з закону про статус народного депутата 26-ї статті, що гарантує недоторканність. Відповідний законопроект зареєстровано ще в кінці минулого року, і ми будемо наполягати на його голосуванні ще до кінця сесії».