Ющенко передав Бушу запрошення

Українська сторона сподівається, що Президент США Джордж БУШ відвідає Україну у квітні цього року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави Української держави, про це заявив Президент України Віктор ЮЩЕНКО під час зустрічі з американською делегацією на чолі з сенатором, співголовою Комітету у закордонних справах Сенату США Ричардом ЛУГАРОМ.

Готові зустріти в Україні вже ближчим часом і Державного секретаря США Кондолізи РАЙС, зауважив В.ЮЩЕНКО.

У ході зустрічі були обговорені ключові питання двосторонніх відносин, а також питання зміцнення енергетичної незалежності України та подальшої інтеграції нашої держави в європейські та євроатлантичні структури.

«Для нас надзвичайно важливим є підтримання на найвищому рівні й у найбільшій динаміці діалогу із Сполученими Штатами Америки», – заявив Президент України на початку зустрічі.

Глава держави підтвердив американській делегації, що Україна зацікавлена в якнайшвидшому ухваленні проекту «Дорожньої карти» українсько-американського співробітництва.

Під час розмови сторони, окрім того, обговорили питання європейської та євроатлантичної інтеграції України.

В.ЮЩЕНКО повідомив американській стороні про логіку європейської інтеграції України. «Ми прагнемо укладення нової амбіційної Угоди, яка відкривала б перспективу асоційованого та, згодом, повноцінного членства України в ЄС», – роз’яснив Президент, додавши, що нова угода не повинна обмежуватися лише рамками Європейської політики сусідства. Він повідомив, що одним із ключових елементів Угоди має стати створення зони вільної торгівлі з ЄС.

Коментуючи співпрацю зі Сполученими Штатами в сфері енергетики, глава держави висловив позитивну оцінку досягнутій з американською стороною домовленості про регулярне обговорення енергетичних питань у рамках Міжвідомчої координаційної групи з перспективою створення окремої двосторонньої робочої групи з енергетичних питань, а також налагодження постійно діючого механізму консультацій з питань енергетичної безпеки у форматі США-ЄС-Україна.

На думку Президента, невід`ємною складовою європейської енергетичної безпеки повинен стати спільний Балто-Чорноморсько-Каспійський енерготранзитний простір. Україна очікує на активну участь американської сторони в Енергетичному саміті у Києві у травні 2008 року.

Окрім того, Україна сподівається на активну позицію США в питанні забезпечення в повному обсязі фінансування на ЧАЕС проектів нового безпечного конфайнменту (НБК) та сховища відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-2) шляхом додаткових внесків країн-вкладників Чорнобильського фонду «Укриття» та донорів Рахунку ядерної безпеки.

Президент України також висловив сподівання на якнайшвидший початок практичної реалізації положень Угоди між Міністерством охорони здоров`я України та Міністерством оборони США про співробітництво у галузі запобігання розповсюдженню технологій, патогенів та знань, які можуть бути використані в ході розробки біологічної зброї, насамперед щодо посилення фізичного захисту і безпеки суб`єктів Угоди – установ МОЗ України.

У ході візиту в Україну сенатора Р.ЛУГАРА супроводжують представники Апарату Комітету у закордонних справах Сенату, а також представник Міністерства оборони США.