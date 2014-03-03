Крим хоче перейти на московський час

Таку пропозицію було озвучено на Президії ВР АРК 3 березня.

Цеков запропонував організувати дискусію в кримському співтоваристві про перехід на час другого часового поясу, як «природнішого для Криму».

«Багато років ми дивуємося, чому живемо за незрозумілим для нас з точки зору фізіології часу . Давайте розглянемо питання про перехід на літній час, воно буде збігатися у нас з московським», - сказав Сергій Цеков.

Глава парламенту автономії Володимир Константинов зазначив, що з цього питання необхідно порадитися з кримчанами» і доручив створити робочу групу, яка займеться вивченням думки кримчан, а також організувати гарячу телефонну лінію.

Нагадаємо, різниця в часі в Україні і Росії зараз становить дві години. Перехід на літній час здійснюється в Україні в останні вихідні березня, з 29 на 30 березня. На 30 березня також депутатами ВР АРК заплановано проведення референдуму.

Центр журналістських розслідувань