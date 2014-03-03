Спецслужби РФ в Криму не дають прикордонникам забрати особисті справи

Про це УНІАН повідомили у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Адміністрації Держприкордонслужби.

Як повідомляють військовослужбовці Азово-Чорноморського регіонального управління, щойно озброєні представники спецсужб, які напередодні заблокували управління, нині тримають під озброєною вартою відділ кадрів.

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У сейфах відділу зберігаються особові справи персоналу АзЧРУ ДПСУ.

Погрожуючи зброєю, нападники забороняють здійснювати видачу особових справ офіцерам-прикордонникам, які не зрадили присязі на вірність українському народові та не приймають їхніх пропозицій щодо визнання влади Криму.