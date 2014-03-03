Російський контингент залишається у межах Криму – Яценюк

Як передає кореспондент УНІАН, про це під зустрічі з представниками бізнесу заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Російський військовий контингент залишається тільки у межах Криму. Упевнений в тому, що на території східних областей російських військ поки немає», - сказав Яценюк.

Водночас прем'єр підкреслив, що найвища точка кризи у відносинах з Росією пройдена. «Сподіваюся, що ті слова, які говорив мені прем'єр-міністр РФ Медведєв про те, що рішення про введення військ не ухвалене, відповідає дійсності», - підкреслив Яценюк.