Російський контингент залишається у межах Криму – Яценюк
15:05, 03 березня 2014Політика
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Російський військовий контингент залишається у межах Криму, і на території східних областей України російських військових немає.
Як передає кореспондент УНІАН, про це під зустрічі з представниками бізнесу заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.
«Російський військовий контингент залишається тільки у межах Криму. Упевнений в тому, що на території східних областей російських військ поки немає», - сказав Яценюк.
Водночас прем'єр підкреслив, що найвища точка кризи у відносинах з Росією пройдена. «Сподіваюся, що ті слова, які говорив мені прем'єр-міністр РФ Медведєв про те, що рішення про введення військ не ухвалене, відповідає дійсності», - підкреслив Яценюк.
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