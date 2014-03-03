У Росії пропонують створити табори для біженців з України

Як повідомили УНІАН у прес-службі верхньої палати російського парламенту, комітет РФ з бюджету і фінансових ринків підготував і в цілому схвалив текст звернення «До органів державної влади суб'єктів Російської Федерації у зв'язку із суспільно-політичною обстановкою на території України». Мета запропонованих у документі заходів – «недопущення дестабілізації ситуації» в економіці України і надання допомоги «братському українському народу».

«Сенатори пропонують організувати на прикордонних з Україною територіях центри правової, матеріальної та фінансової підтримки громадян цієї країни, а також організувати розміщення людей, які тимчасово залишили місця постійного проживання на території України, до нормалізації суспільно-політичної обстановки в цій країні», - говориться в повідомленні.

У документі наголошується, що в такій ситуації важливо докласти зусиль і вжити заходів для відновлення і збереження соціально-економічної стабільності в українському суспільстві, використовуючи чинні економічні зв'язки на рівні суб'єктів Російської Федерації та обласних центрів України, включаючи Крим.

На думку російських сенаторів, втрата сталості української економіки негативно позначиться на торговельно-економічних, коопераційних, культурних та інших зв'язках між Росією і Україною.

У проекті звернення пропонується розглянути можливість надання фінансової, гуманітарної допомоги або іншої матеріально-технічної допомоги Криму.

Крім того, йдеться про можливість створити в прикордонних російських регіонах комісії з надання матеріальної та фінансової допомоги жителям України. Комісії мають очолити керівники найвищих виконавчих органів державної влади суб'єктів Російської Федерації.

Як повідомляв УНІАН, прикордонники на східному кордоні України працюють в штатному режимі. За даними Державної прикордонної служби України на 2 березня, пропускні операції йдуть ритмічно і без змін, тенденції на збільшення пасажиропотоку немає. Кількість мандрівників порівняно з аналогічним періодом минулого року зменшилася на 7%.