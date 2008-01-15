У ПР кажуть, що Тимошенко дала хабар Ющенку (цифри)

Нардеп-регіонал Олена Бондаренко вважає збільшення витрат на утримання Президента і його Секретаріату політичною корупцією уряду.

На думку депутата, збільшення на 59% або на 459 млн. грн., в порівнянні з минулим роком, фінансування витрат Президента і його канцелярії є своєрідною політичною корупцією. Таким чином, Тимошенко як би дає хабар Президентові і всьому чиновницькому апарату. «Вона ніби продовжує свою політику 2005 року, коли після свого приходу підняла зарплати народним депутатам і чиновникам. І тепер ось продовжує підкуповувати чиновницький апарат», - цитує сайт Партії регіонів заяву Олени Бондаренко «Экономическим новостям».

Нардеп зауважила, що витрати на Президента в 2008 році передбачені на 10 млн. більше, ніж витрати на культуру. Бондаренко переконана, що таке значне збільшення витрат держбюджету на чиновницький апарат свідчить про цинізм нинішньої влади, яка заявляє, що її діяльність спрямована виключно на благо народу України.

Серед основних статей президентських витрат вагому частину займають кошти на утримання апарату Державного управління справами, відзначає сайт ПР. Сума по цій статті збільшилася з 766 млн. грн. до 1, 22 млрд. грн. Зокрема, організаційне, інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності президента збільшилося на 37 млн., обслуговування діяльності президента і його канцелярії на 29 млн. грн. Зовсім трохи — на 1 млн. грн., виросли асигнування на візити президента за кордон (з 19 до 20 млн. грн.)

Натомість витрати на забезпечення посадовців апарату президента авіаційним транспортом збільшилися переконливо. Якщо в 2007 році на ці потреби було закладено 77 млн. грн., то в 2008 році на 19 млн. грн. більше.

Народні обранці в 2008 році обійдуться платникам податків у 852 млн. грн., а прем`єр-міністр із почтом в 428 млн. грн.

Таким чином, сумарні витрати на парламент і Кабмін всього на 44 млн. грн. перевищують президентські і складають 1,280 млрд. грн.