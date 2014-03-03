МЗС схвалює направлення місії ОБСЄ в Україну

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив в.о. міністра закордонних справ Андрій Дещиця.

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«Ми підтримуємо ідею направлення такої місії. Вчора я мав телефонну розмову з діючим головою ОБСЄ та міністром закордонних справ Швейцарії і підтвердив нашу готовність прийняти таку місію. Усі необхідні юридичні вимоги будуть виконані. Наш постпред в ОБСЄ посол Прокопчук працює в постійному контакті, і якщо рішення про місію буде прийнято, ми будемо готові її прийняти», - сказав Дещиця.

За його словами, сьогодні він зустрівся з комісаром з питань національних і етнічних меншин Австрії, тобто «ОБСЄ готова надати максимальну підтримку у вивченні ситуації в Україні».