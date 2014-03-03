Російський уряд ігнорує спроби діалогу з боку України

Як передає кореспондент УНІАН, про це Дещиця повідомив на брифінгу.

“На жаль, я не отримав відповіді на моє звернення про телефонну розмову з міністром Лавровим. Але я очікую, я готовий спілкуватися з міністром Лавровим російською мовою із посмішкою”, - сказав Дещиця.

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого Дещиця заявив, що у Міністерстві закордонних справ України очікують згоди РФ на спілкування прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва та міністра закордонних справ Росії Лаврова з членами нового українського уряду.

Читайте такожМЗС РФ: Права росіян в Україні захищатимуть "безкомпромісно" «Ми звернулися до Російської Федерації з проханням про організацію телефонного спілкування з членами нового уряду України, зокрема на рівні прем'єр-міністра і телефонної розмови на рівні міністра закордонних справ”, - сказав Дещиця.

За його словами, таке звернення української сторони було передано російській стороні вчора і повторене сьогодні вранці. Він зазначив, що поки українська сторона не отримала відповіді.

“Вони не відповіли «ні», але ми не отримали підтвердження, що вони готові говорити. Ми продовжуємо чекати і сподіваємося, що цей діалог відбудеться”, - сказав Дещиця.