Російський уряд ігнорує спроби діалогу з боку України
В.о. міністра закордонних справ України Андрій Дещиця не зміг поспілкуватися по телефону зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Дещиця повідомив на брифінгу.
“На жаль, я не отримав відповіді на моє звернення про телефонну розмову з міністром Лавровим. Але я очікую, я готовий спілкуватися з міністром Лавровим російською мовою із посмішкою”, - сказав Дещиця.
Як повідомляв УНІАН, 28 лютого Дещиця заявив, що у Міністерстві закордонних справ України очікують згоди РФ на спілкування прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва та міністра закордонних справ Росії Лаврова з членами нового українського уряду.
Читайте такожМЗС РФ: Права росіян в Україні захищатимуть "безкомпромісно" «Ми звернулися до Російської Федерації з проханням про організацію телефонного спілкування з членами нового уряду України, зокрема на рівні прем'єр-міністра і телефонної розмови на рівні міністра закордонних справ”, - сказав Дещиця.
За його словами, таке звернення української сторони було передано російській стороні вчора і повторене сьогодні вранці. Він зазначив, що поки українська сторона не отримала відповіді.
“Вони не відповіли «ні», але ми не отримали підтвердження, що вони готові говорити. Ми продовжуємо чекати і сподіваємося, що цей діалог відбудеться”, - сказав Дещиця.