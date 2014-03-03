Європа може залучити Берлусконі як посередника з Росією у питанні Криму

Про це в інтерв`ю італійському інтернет-виданню Affaritaliani.it заявив заступник голови Єврокомісії Антоніо Таяні, повідомляє РІА «Новости».

Багато в чому завдяки участі Берлусконі, вважає єврокомісар, Європі вдалося посприяти врегулюванню грузино-південноосетинського конфлікту в 2008 році. Аналогічну роль парламентера від Європи, на думку Таяні, Берлусконі може зіграти і на цей раз.

«Якщо він (Путін - УНІАН) його (Берлусконі - УНІАН) послухає, то це може спрацювати. Це повинен бути узгоджений крок, який Берлусконі, безумовно, може зробити», - сказав він.