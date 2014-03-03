Європа може залучити Берлусконі як посередника з Росією у питанні Криму
22:24, 03 березня 2014Політика
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Екс-прем`єр Італії Сильвіо Берлусконі міг би провести переговори з Росією щодо ситуації в Україні
Берлускони / REUTERS
Про це в інтерв`ю італійському інтернет-виданню Affaritaliani.it заявив заступник голови Єврокомісії Антоніо Таяні, повідомляє РІА «Новости».
Багато в чому завдяки участі Берлусконі, вважає єврокомісар, Європі вдалося посприяти врегулюванню грузино-південноосетинського конфлікту в 2008 році. Аналогічну роль парламентера від Європи, на думку Таяні, Берлусконі може зіграти і на цей раз.
«Якщо він (Путін - УНІАН) його (Берлусконі - УНІАН) послухає, то це може спрацювати. Це повинен бути узгоджений крок, який Берлусконі, безумовно, може зробити», - сказав він.
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