Нуланд: з ситуації в Україні вихід є

Про це заявила заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд після засідання спеціальної ради ОБСЄ, присвяченого ситуації в Україні, передає Голос Америки.

«Президент Обама ясно дав зрозуміти, що ми рішуче засуджуємо порушення суверенітету і територіальної цілісності України з боку Російської Федерації. У нас також є спільна заява від 28 членів НАТО і від членів Великої сімки. Ми засуджуємо порушення міжнародного права і зобов'язань Росії в рамках міжнародного права, а також в рамках Гельсінського заключного акта та угод безпосередньо з урядом України. Сполучені Штати підтримують і схвалюють перехідний уряд України. Ми твердо маємо намір допомагати цьому уряду і українському народу у відновленні стабільності, єдності, політичного та економічного здоров'я країни на шляху до вільних і чесних виборів, які повинні пройти в травні. Як ви знаєте, Держсекретар Керрі завтра прибуде в Україну, щоб ще раз підкреслити це і принести реальну допомогу з боку США», - заявила Нуланд.

«Ми ясно дали зрозуміти - президент Обама заявив про це президенту Путіну, що, хоча ми рішуче засуджуємо вжиті Росією дії, з цієї ситуації є вихід. Для виходу з цієї ситуації необхідний прямий діалог з суверенним урядом України, виведення військ, відновлення суверенітету і територіальної цілісності України та використання всіх ресурсів міжнародних організацій - таких, як ООН та ОБСЄ, - для вирішення всіх питань, які можуть виникнути у зв'язку з поточною ситуацією в Україні», - додала заступник держсекретаря.