Росія не вірить, що Янукович повернеться до влади

Про це сказав посол Росії при ООН Віталій Чуркін, пише Українська правда.

"Ми що, не розуміємо, що Янукович до влади не повернеться - і він не буде більше зі своєї резиденції управляти Україною?" - зазначив Чуркін.

На думку Чуркіна, "його долю має вирішити народ України".

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Він дорікнув новій владі України в тому, що вони не виконали угоду про вихід з кризи, підписану Януковичем, опозицією і західними посередниками.

"Питання в тому, що в угоді були зафіксовані демократичні параметри виходу з кризи", - сказав Чуркін.

Він висловив невдоволення тим, що повернення до Конституцією 2004 року сталося "з бухти-барахти", в обхід конституційних положень.

Як повідомляв УНІАН, президент Росії Володимир Путін отримав від Віктора Януковича письмове прохання використовувати російські збройні сили для захисту населення України. Про це під час засідання РБ ООН заявив постпред Росії в організації Віталій Чуркін.