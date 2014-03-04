Путін ще не ухвалив рішення щодо використання військ в Україні

Президент РФ ще не прийняв рішення про використання російських збройних сил на території України, заявив постійний представник РФ в ООН Віталій Чуркін на засіданні Ради Безпеки, пише РИА Новости.

"Рішення президента, на яке дала йому мандат Рада Федерації, про використання російських збройних сил на території України, ще не прийнято. І те, що ми скликали засідання, не означає, що воно ось-ось буде прийнято", - сказав Чуркін.

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На засіданні представник України Юрій Сергєєв і низка інших країн заявили, що РФ розмістила додаткові військові сили на території України. У свою чергу, Чуркін уточнив, що там знаходиться навіть менше російських військових, ніж дозволяє угода про Чорноморський флот.

За його словами, вражає думка американської сторони, яка називає вигаданими побоювання влади РФ за долю російськомовних громадян. "Ну звичайно, якщо всю інформацію черпати з американського телебачення, то на Україні все було чудово", - зазначив дипломат.

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Раніше заступник міністра оборони РФ Анатолій Антонов заявляв, що Чорноморський флот РФ не несе ніякої загрози ситуації в Україні і займається бойовою підготовкою в рамках російсько-українських угод. За його словами, Чорноморський флот базується на території України в суворій відповідності з діючими російсько-українськими угодами, а місця дислокації, чисельність особового складу та кількість озброєнь російських військових підрозділів строго відповідають угодою між РФ і Україною.

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Нагадаємо, Рада Федерації РФ 1 березня одноголосно проголосувала за те, щоб дозволити президенту РФ Володимиру Путіну використовувати російські збройні сили в Україні "до нормалізації суспільно-політичної ситуації в цій країні".