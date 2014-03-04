Росія може збільшити кількість військових у Криму до 25 тисяч
Представник РФ в ООН заявив, що Росія може збільшити кількість військових в Криму до 25 тисяч. За його словами, це передбачено угодою про базування ЧФ РФ у Криму.
Військовий контингент Чорноморського флоту РФ у Криму може налічувати до 25 тис. осіб. Про це заявив постійний представник Росії в ООН Віталій Чуркін на засіданні Ради Безпеки цієї організації, повідомляє ТСН.
Такою була реакція Чуркіна на заяву українського представника в ООН Юрія Сергєєва про те, що військова присутність РФ у Криму несанкціоновано збільшилася до 16 тис. чоловік.
"Ми можемо до 25 тисяч сконцентрувати", - заявив Чуркін.
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"Це частина нашої угоди про перебування", - додав він.
При цьому він різко відреагував на критичні вислови представника США в Радбезі ООН Саманти Пауер, заявивши, що вона "інформацію черпає з американського телебачення".
"Немає доказів того, що населення Криму і інших областей на Сході України піддається загрозі з боку нової української влади. Військове втручання не може бути виправдане неіснуючими загрозами. Мобілізація російських військових є відповіддю на вигадану загрозу", - заявила перед тим Пауер.