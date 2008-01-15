Верховна Рада ратифікувала угоди з ЄС про реадмісію і спрощення візового режиму

Верховна Рада ратифікувала угоди між Україною та Європейським Співтовариством про реадмісію і спрощення оформлення віз.

Як передає кореспондент УНІАН, "за" угоду про реадмісію осіб проголосувало 226 із 444 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Не голосували у повному складі фракції КПУ та Блоку Литвина. Двоє народних депутатів із фракції Партії регіонів голосували «за», а решта не голосували.

Даною угодою запроваджується процедура ідентифікації та безпечного й організованого повернення осіб, які не виконують умов, передбачених для в’їзду і перебування на території України або однієї з держав – членів Європейського Союзу.

Крім того, угода передбачає полегшення транзитного перевезення таких осіб до країн їхнього походження.

Згідно з даною угодою, Україна і ЄС зобов’язуються приймати без зайвих формальностей власних громадян, які порушили режим перебування на території іншої договірної сторони, а також громадян третіх держав за умови пред’явлення доказів, передбачених цією угодою.

При цьому застосування положень щодо реадмісії громадян третіх країн та осіб без громадянства, з якими Україна не уклала двосторонні договори або домовленості щодо реадмісії, відтерміновується на 2 роки з дати набрання чинності даної угоди.

Як відомо, угода була підписана в Люксембурзі 18 червня 2007 року.

"За" угоду про спрощення візового режиму проголосувало вже 413 із 447 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Угодою визначаються категорії осіб, які отримуватимуть п’ятирічні багаторазові візи, а також категорії осіб, яким оформлюються однорічні багаторазові візи.

Угодою передбачається встановлення безоплатного порядку оформлення віз ряду категорій громадян України, зокрема, це батьки та діти громадян України, які мають дозвіл на перебування в державах-членах ЄС, учні, студенти, громадяни, які подорожують з гуманітарною метою, журналісти, професійні перевізники, члени екіпажів потягів, а також ряд інших осіб. Угодою встановлюється єдина фіксована ставка у розмірі 35 євро за опрацювання візових анкет.

Парламент також ухвалив постанову про забезпечення прав громадян України на свободу пересування. За ухвалення постанови проголосували 398 народних депутатів з 445 зареєстрованих у сесійній залі.

Постановою передбачається, що Кабінет міністрів буде здійснювати постійний моніторинг виконання ратифікованих угод між Україною та ЄС про спрощення оформлення віз та про реадмісію осіб.