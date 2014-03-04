Соболєв побачив у рішенні Путіна про припинення військових навчань початок стабілізації ситуації

Народний депутат від “Батьківщини” Сергій Соболєв вважає, що рішення Президента Росії Володимира Путіна про припинення військових навчань Росії є “фактором стабілізації ситуації”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні у коментарі журналістам.

“В результаті дуже серйозного тиску на Президента Путіна з боку світових лідерів, дуже твердої позиції, на яку не розраховувало російське керівництво стосовно твердості наших солдат і офіцерів, які знаходяться в Криму, і фактично не дозволили собі жодного акту зради, крім відомого вам зрадника, я думаю, що фактично це дало свої перші результати. І заява Президента Путіна про те, що вони припиняють навчання на західних своїх кордонах - це є перший фактор початку стабілізації ситуації”, - сказав Соболєв.

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Водночас він додав, що “ми чудово розуміємо, що жоден російський солдат не буде відкликаний з Криму”.

За словами Соболєва, на сьогоднішній день створюються групи з офіцерського та генеральського складу, працівників спецслужб, які “розробляють цілий ряд сценаріїв, як далі відпрацьовувати ситуацію в Криму”.

“Я думаю, з цим і пов'язана ця коротка пауза. Але зараз готуються відповідні рішення, і я думаю, що як тільки ми будемо готові, а сесія не закрита, ці рішення будуть внесені у сесійну залу”, - додав депутат.

Водночас на запитання, чи Верховна Рада все ж створюватиме групу для переговорів з РФ, Соболєв зазначив, що група все одно створюватиметься і до неї мають увійти по одному представнику від кожної фракції.

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“Де, на якій території будуть відбуватися ці переговори, це ще залежить від нашої групи, яка зараз відбуває до Криму”, - сказав парламентарій.

Як повідомляв УНІАН, 26 лютого Путін доручив Міністерству оборони РФ здійснити несподівану комплексну перевірку боєготовності Західного і Центрального військових округів.

Сьогодні, 4 березня, прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Путін віддав наказ військам і з'єднанням, що брали участь у військових навчаннях, повертатися в місця постійної дислокації.

У той же час, за інформацією Державної прикордонної служби України, скупчення військової техніки спостерігається на території РФ поблизу кордону з Харківською, Луганською і Донецькою областями. Такі дані можуть свідчити про підготовку російської сторони до сухопутного вторгнення, зазначають прикордонники.