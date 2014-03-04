Нелегітимний прем`єр Криму наполягає, що росіяни в Криму одержують погрози від радикалів
Голова Ради Міністрів Криму Сергій Аксьонов, якого не визнає в.о. Президента Олександр Турчинов, заявляє, що російськомовне населення Криму одержує погрози від радикально налаштованих українців.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції в Сімферополі.
«Лише сліпий не бачить, що нам погрожують впродовж всіх трьох місяців конфлікту на Майдані: погрожували регулярно росіянам фізичною розправою», - сказав Аксьонов.
За його словами, представники Правого сектора і УНА-УНСО в Інтернеті постійно заявляли про мобілізацію і направлення до Криму так званих потягів дружби.
Як повідомляв УНІАН, 1 березня, Рада Федерації Росії одноголосно прийняла пропозицію президента Росії Володимира Путіна про введення військ до України.
Рішення було ухвалене на підставі відповідного звернення президента РФ і виходячи з інтересів та безпеки життя громадян РФ, наших співвітчизників, і особового складу військового контингенту збройних сил РФ, що дислокуються відповідно до міжнародних договорів на території України”.