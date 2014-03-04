Нелегітимний прем`єр Криму наполягає, що росіяни в Криму одержують погрози від радикалів

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції в Сімферополі.

«Лише сліпий не бачить, що нам погрожують впродовж всіх трьох місяців конфлікту на Майдані: погрожували регулярно росіянам фізичною розправою», - сказав Аксьонов.

За його словами, представники Правого сектора і УНА-УНСО в Інтернеті постійно заявляли про мобілізацію і направлення до Криму так званих потягів дружби.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня, Рада Федерації Росії одноголосно прийняла пропозицію президента Росії Володимира Путіна про введення військ до України.

Рішення було ухвалене на підставі відповідного звернення президента РФ і виходячи з інтересів та безпеки життя громадян РФ, наших співвітчизників, і особового складу військового контингенту збройних сил РФ, що дислокуються відповідно до міжнародних договорів на території України”.