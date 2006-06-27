До Києва прибуде другий син королеви Великої Британії Єлизавети принц Ендрю

28-29 червня у Києві з короткочасним візитом перебуватиме Його Королівська Високість Принц Ендрю, Герцог Йоркський, другий син королеви Великої Британії Єлизавети ІІ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив речник Міністерства закордонних справ України Василь ФІЛІПЧУК.

За його словами, принц Ендрю відвідуватиме Україну як представник Форін Офісу (Міністерство закордонних справ) в рамках зарубіжного турне.

Очікується, що 29 червня Принца Ендрю приймуть Президент України Віктор ЮЩЕНКО та міністр закордонних справ України Борис ТАРАСЮК. Під час зустрічей обговорюватимуться питання українсько-британського співробітництва, євроінтеграційна та євроатлантична проблематика.