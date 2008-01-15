Регіонал не хоче вступатися кріслом для Жванії

Голова Антимонопольного комітету України Олексій КОСТУСЄВ заявляє, що розгляд Верховною Радою питання про зміну голови АМК буде незаконним.

Як повідомили УНІАН у прес-службі АМК, про це він заявив у зв’язку з численними зверненнями представників ЗМІ до Антимонопольного комітету щодо можливого призначення на посаду голови Комітету Давида ЖВАНІЇ.

«Відповідно до законодавства, призначення можливе лише на вакантну посаду. На сьогодні я продовжую працювати головою Антимонопольного комітету. Більш того, термін моїх повноважень збігає лише в липні цього року. Заяви про звільнення мене із цієї посади я не подавав. До того ж, згідно зі статтею 9 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», передбачено лише дві підстави для дострокового припинення моїх повноважень: за станом здоров’я та в разі вчинення злочину. Таким чином, жодних законних підстав для мого звільнення, а відтак і призначення на посаду іншої особи, немає. За таких умов розгляд цього питання Верховною Радою буде незаконним”, - наголосив О.КОСТУСЄВ.

Разом з тим він заявив: “Я чітко визначився щодо своєї подальшої долі і буду працювати у парламенті” (УНІАН: О.КОСТУСЄВ є народним депутатом від Партії регіонів). Однак, за словами О.КОСТУСЄВА, він на сьогодні не подав заяву про звільнення з посади голови Антимонопольного комітету, “тому що мені болить подальша доля Комітету і його колективу, який я створював впродовж сімох років”.