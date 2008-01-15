Коаліція знову готова перейти на ручне голосування

«Частина кадрових питань лишається невирішеною, оскільки вони потребують голосування в парламенті».

Про це журналістам під час брифінгу у парламенті заявив лідер фракції «Наша Україна – Народна Самооборона» В’ячеслав Кириленко, повідомляє сайт НУ-НС.

Він зауважив, що «коаліція демократичних сил вже неодноразово демонструвала свою дієздатність. Тому, якщо колеги з опозиції будуть просити проголосувати за наших висуванців шляхом підняття рук, ми це зробимо».

Лідер фракції «Наша Україна – Народна Самооборона» не виключає, що усі кадрові призначення будуть проголосовані цієї п’ятниці. «Ми проголосуємо за усі кадрові призначення, які будуть внесені на розгляд ВР», - заявив він.