Путін вважає, що стріляти по мітингувальникам у Києві могли «провокатори однієї з опозиційних партій»

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Путін сказав журналістам у Москві.

«А ви знаєте, що зараз є думка, у тому числі й серед тих, хто недавно мітингував, що це були провокатори однієї з опозиційних партій. Ви чули про це?», - сказав Путін, відповідаючи на питання, хто стріляв по людях, якщо, за словами Путіна, такий наказ не віддавав екс-президент Віктор Янукович.

Читайте такожАваков: До кривавих подій у Києві причетна третя сила«Ось подивіться на ці матеріали. Вони є у відкритих джерелах. Тому там зараз дуже важко розібратися. Але ми з вами чудово бачили, коли бійці «Беркута» стояли зі щитами, а в них стріляли не з пневматичної, а з бойової зброї, прострілюючи їх наскрізь. Ось це ми точно бачили», - сказав Путін.

Читайте такожМайданівців могли убивати професійні кілери-найманці - експерт «А хто віддавав взаємні накази, цього я не знаю. Я знаю тільки, що мені Янукович сказав. А він мені сказав, що він таких наказів не віддавав, і більш того, дав вказівку, після підписання відповідної угоди (від 21 лютого – УНІАН), навіть вивести всі підрозділи міліції зі столиці», - заявив Путін.