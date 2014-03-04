Прикордонники почали операцію ”Кордон” щодо недопущення ввезення з Росії в Україну зброї і боєприпасів

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у Києві повідомив перший заступник голови Державної прикордонної служби Павло Шишолін.

За його словами, у рамках операції передбачен недопущення перевезення зброї, боєприпасів, вибухових речовин на східній ділянці кордону. Операція здійснюється за допомогою МВС та СБУ.

Шишолін пояснив, що буде посилено прикордонний контроль адміністративних територій Запорізької та Херсонської областей і Криму.

Читайте такожНа кордоні з Росією буде посилено контроль за групами молодих людей, які в’їжджають в Україну – Аваков”Ми виконуємо сьогодні це завдання пліч-о-пліч з військовослужбовцями 79-ї окремої аеромобільної бригади у місті Миколаїв”, - повідомив він.

За його словами, на дорогах, які йдуть із Криму, виставлено три блокпости.

Шишолін констатував, що Крим перебуває у фактичній ізоляції.

”Сьогодні розрахунок на виконання завдання лише тими, хто знаходиться всередині Криму”, - наголосив він.