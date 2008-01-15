Ющенко хоче, щоб Тимошенко була конкретнішою

Сьогодні керівник Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА за дорученням глави держави направив у Кабінет Міністрів президентські пропозиції до проекту Програми діяльності уряду.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

За словами В.БАЛОГИ, зауваження і конкретні рекомендації Президента стосуються всіх розділів урядового плану дій. «Президент наполягає на необхідності приведення окремих пунктів запропонованого документа до вимог чинного законодавства, конкретизації положень, зазначення остаточних термінів виконання взятих Кабміном зобов’язань. В.ЮЩЕНКО пропонує формулювати пункти Програми не у виразах на зразок «уряд вживатиме заходи» чи «уряд опікуватиметься», а з однозначним твердженням «уряд забезпечить». Програма діяльності Кабміну під керівництвом Ю.ТИМОШЕНКО має стати не формальною декларацією, не лише переліком урядових завдань, а й документом політичної відповідальності перед суспільством», - підкреслив В.БАЛОГА.

За його словами, пропозиції Президента, передусім, стосуються соціальних складових урядової програми. Глава держави звернув увагу Кабінету міністрів, що в розробленому проекті зовсім не відображене таке суспільно-значуще питання, як ліквідація заборгованості із заробітної плати та запобігання утворення нових боргів на підприємствах усіх форм власності. Ретельно не опрацьовані заходи з поліпшення охорони і безпеки праці на виробництві. Зокрема, Президент рекомендує уряду запровадити механізм економічної зацікавленості власника підприємства у створенні безпечних умов праці, у тому числі через відшкодування ним всіх коштів, які держава витрачає на ліквідацію наслідків техногенних аварій. Має бути скорочено на два роки (з 2010 на 2008 рік) кінцевий термін підключення всіх загальноосвітніх навчальних закладів до високошвидкісного Інтернету.

Глава держави вважає за необхідне запровадити позачергове надання соціального житла родинам та одиноким батькам, які виховують п’ятьох і більше дітей, а також при народженні одночасно трьох і більше дітей. Уряд також має гарантувати пільгові умови вступу та звільнення від плати за навчання у державних навчальних закладах всіх рівнів дітей із сімей, які мають п’ятьох і більше дітей. Важливим соціальним пунктом, який глава держави пропонує закріпити в Програмі діяльності Кабінету міністрів, є виконання вимог Указу про заходи щодо будівництва доступного житла.

«Це соціальні ініціативи Президента, на втіленні яких В.ЮЩЕНКО наполягатиме незалежно від складу Кабміну», – підкреслив керівник Секретаріату.

Президент також скорегував запропоновані урядом заходи із забезпечення радіаційної безпеки в зоні відчуження. Потрібно спорудити накриття (конфайнмент) над зруйнованим блоком Чорнобильської АЕС, збудувати об’єкти інфраструктури для виведення станції з експлуатації та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему, розробити і домогтися прийняття Верховною Радою загальнодержавної програми поводження з радіоактивними відходами.

«На сьогодні в уряду є всі можливості не тільки для розробки Програми своєї діяльності, а й для її втілення. Кабінет Міністрів, спираючись на підтримку Президента і парламентської більшості, має достатній ресурс та інструментарій для того, аби створити прецедент цілковитого виконання взятих зобов’язань перед суспільством і країною», – зазначив В.БАЛОГА.