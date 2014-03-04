Колишній лідер Білорусі прокоментував "освіченість" посла Росії в ООН

Учора під час екстреного засідання Ради Безпеки ООН щодо України, представник Росії сказав, що на його думку, заворушення в країни є справою рук послідовників "Бендери та Шушкевича".

Як повідомляє Радіо Свобода, Шушкевич дізнався про цей інцидент від журналістів.

Читайте такожЯнукович попросив Путіна ввести війська в Україну"Що ви кажете? Ну. це просто чудово. Козел", - відповів білоруський політик.

"Я думаю, це демонструє, так би мовити, "освіченість" і злість", - додав він.

Довідка. Станіслав Шушкевич був головою Верховної Ради Білорусі в 1991-1994 роках. Був одним з трьох лідерів, які підписали Біловезьку угоду, що засвідчила розпад СРСР.