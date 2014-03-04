Колишній лідер Білорусі прокоментував "освіченість" посла Росії в ООН
18:56, 04 березня 2014Політика
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Колишній голова Верховної Ради Білорусі Станіслав Шушкевич відреагував на те, що посол Росії в ООН переплутав його з лідером українських націоналістів Романом Шухевичем
Станіслав Шушкевич прокоментував висловлювання Чуркіна
Учора під час екстреного засідання Ради Безпеки ООН щодо України, представник Росії сказав, що на його думку, заворушення в країни є справою рук послідовників "Бендери та Шушкевича".
Як повідомляє Радіо Свобода, Шушкевич дізнався про цей інцидент від журналістів.
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"Я думаю, це демонструє, так би мовити, "освіченість" і злість", - додав він.
Довідка. Станіслав Шушкевич був головою Верховної Ради Білорусі в 1991-1994 роках. Був одним з трьох лідерів, які підписали Біловезьку угоду, що засвідчила розпад СРСР.
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