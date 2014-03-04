Екіпаж "Славутича" відбив спробу абордажу - Міноборони

Про це УНІАН повідомили в Управлінні преси та інформації Міністерства оборони України.

«Озброєні люди на буксирі підійшли до борту корабля, але екіпаж дав силову відсіч. Була спроба висадити абордажні команди, захопити корабель, зброю і моряків», - повідомив командир бригади надводних кораблів ВМС ЗС України капітан 2-го рангу Віталій Звягінцев.

Читайте такожУ Сімферополі невідомі штурмували військову частину ВВ МВСНа даний час кораблі Чорноморського флоту Російської Федерації продовжують блокувати кораблі Військово-морських сил Збройних сил України в Криму.

Всі військові частини і кораблі ЗС України, які дислокуються на території АР Крим, виконують накази Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних Сил України, підкреслюється в повідомленні.