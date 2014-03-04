Світ не допустить другого Придністров’я на території Криму - МЗС

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у МЗС заявив речник Євген Перебийніс.

«Можна звичайно уявити подальші сценарії, які розробляються РФ. Звучать і такі сценарії - що це є інтервенція до Криму і що це перший крок до створення якогось мосту сухопутного до Придністров’я. Вчора наш міністр якраз про це говорив, що коли Європа і світ допустить розгортання дій за таким сценарієм, то це вже буде проблема не лише України, але й вона набуде загальноєвропейського і світового масштабу. Тому я думаю, що поки не пізно міжнародне співтовариство повинно згуртуватися, щоб дати відсіч таким спробам. І власне зараз міжнародне співтовариство це і демонструє», - сказав речник МЗС.